5. DALGA (THE 5TH WAVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 5. Dalga (The 5th Wave) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

5. Dalga (The 5th Wave) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, 5. Dalga (The 5th Wave) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon filmi 5. Dalga (The 5th Wave) detayları haberimizde...

5. DALGA (THE 5TH WAVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İnsan şekline bürünmüş uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına ise uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır. Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.