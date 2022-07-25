Haberler Magazin 5. DALGA (THE 5TH WAVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 5. Dalga (The 5th Wave) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

5. DALGA (THE 5TH WAVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 5. Dalga (The 5th Wave) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini J Blakeson üstlendiği 2016 yapımı 5. Dalga (The 5th Wave) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan 5. Dalga (The 5th Wave) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:01
5. DALGA (THE 5TH WAVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 5. Dalga (The 5th Wave) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

5. Dalga (The 5th Wave) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, 5. Dalga (The 5th Wave) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon filmi 5. Dalga (The 5th Wave) detayları haberimizde...

5. DALGA (THE 5TH WAVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İnsan şekline bürünmüş uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına ise uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır. Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.

5. DALGA (THE 5TH WAVE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Chloë Grace Moretz
  • Matthew Zuk
  • Gabriela Lopez
  • Bailey Anne Borders
  • Nick Robinson
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