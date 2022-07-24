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MasterChef Türkiye 24 Temmuz Pazar günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı 3'lü düellolarla tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 24 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 01:00
MasterChef Türkiye 24 Temmuz Pazar günü neler yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 24 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

MasterChef Türkiye 24 Temmuz Pazar günü ekranlara geldi. Yarışmacılar belirlenen zaman içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterCheff Türkiye yeni bölümü 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

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