Haberler Magazin MasterChef Türkiye 19 Temmuz Salı günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 19 Temmuz Salı günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 19 Temmuz Salı günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:19
MasterChef Türkiye 19 Temmuz Salı günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 19 Temmuz Salı günü ekranlara geldi. Yarışmacılar 5 dakika içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterCheff Türkiye yeni bölümü 20 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

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