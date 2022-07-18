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SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR? | Suçlu (Criminal) filmi oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Ariel Vromen'ın üstlendiği 2016 yapımı Suçlu filmi gündemde yerini aldı, filmseverler Suçlu filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İlk olarak 2016 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşan ve şimdi de televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak Suçlu filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:30
SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR? | Suçlu (Criminal) filmi oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Ariel Vromen'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Douglas Cook ile David Weisberg'in senaryosunu kaleme aldığı 2016 yapımı Amerikan filmi Suçlu'nun konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Gerilim ve aksiyon sahneleriyle filmseverlerin nefesini kesmeye hazırlanan Suçlu filmine dair tüm detaylar...

SUÇLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds), gizemli bir şekilde öldürülür.

Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar...

SUÇLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kevin Costner, Jerico Stewart
  • Ryan Reynolds, Bill Pope
  • Gal Gadot, Jillian "Jill" Pope
  • Gary Oldman, Quaker Wells
  • Tommy Lee Jones, Dr. Micah Franks
  • Alice Eve, Marta Lynch
  • Michael Pitt, Jan Strook diğer adıyla Hollandalı
  • Jordi Mollà, Xavier Heimdahl
  • Antje Traue, Elsa Mueller
  • Scott Adkins, Pete Greensleeves
  • Amaury Nolasco, Esteban Ruiza
  • Colin Somon, Hapishane müdürü
  • Robert Davi, Amiral Lance
  • Richard Reid, James Osborne
  • Natalie Burn, Shoo Shoo

SUÇLU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Suçlu filminin çekimleri 4 Eylül 2014'te Londra'da başladı. Filmin yapımcılığını Campbell-Grobman Films ve Millennium Films şirketleri üstlendi ve film 15 Nisan 2016'da gösterime girdi.

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