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BEN AFFLECK VE JENNIFER LOPEZ EVLENDİ! | Jennifer Lopez ile Ben Affleck nerede evlendi? Lopez'den duygusal paylaşım...

Oyuncu Ben Affleck ile şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez dünyaevine girdi. Milyonların yakından takip ettiği Lopez, evlilik haberini Instagram'da sevenleriyle paylaştı. Yaptığı paylaşıma milyonlarca beğeni yağan ünlü şarkıcı "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" diyerek adeta aşkını ikan etti. İşte düğüne dair merak edilen detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:14
BEN AFFLECK VE JENNIFER LOPEZ EVLENDİ! | Jennifer Lopez ile Ben Affleck nerede evlendi? Lopez'den duygusal paylaşım...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi, düğünlerine dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Lopez, Vegas'ta gerçekleşen nikahlarına dair detayları sevenleriyle paylaştı. İşte Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğününe dair merak edilenler...

JENNIFER LOPEZ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi ve Jennifer Lopez, evliliğini Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu, paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" diyen Lopez, Affleck ile düğünlerine dair ise şu sözleri söyledi:

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk.

Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

Lopez, Las Vegas'ta evlenmek için kuyrukta bekleyen diğer çiftlerden de yazısında bahsederek, diğer çiftler gibi aşklarının dünya tarafından tanınması için evlendiklerini ifade etti.

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