HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLM KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Hızlı Ve Öfkeli: Hobbs Ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) filminin konusu, oyuncuları; filmin nerede ve ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Filmseverlerin gündeminde yer alan Hızlı Ve Öfkeli: Hobbs Ve Shaw filmine dair detaylar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır.

İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir.

Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon, Komedi ve Macera türündeki 2019 yapımı Amerikan filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 2 Ağustos 2019'da beyazperdede vizyona girmiştir ve film 133 dakikadır. (2 saat 13 dakika)

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?