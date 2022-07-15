Haberler Magazin MasterChef Türkiye 15 Temmuz Cuma günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 15 Temmuz Cuma günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 15 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 01:00
MasterChef Türkiye 15 Temmuz Cuma günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 15 Temmuz Cuma günü ekranlara geldi. Yarışmacılar 5 dakika içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterCheff Türkiye yeni bölümü 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

DİĞER
Robert Lewandowski’nin yeni takımı belli oldu! Resmi imzalar an meselesi…
15 Temmuz anma etkinliklerinde meydanlar doldu taştı
Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor!
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS sonuçları açıklandı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! 23:50
Kartal tek golle güldü! Kartal tek golle güldü! 23:06
Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi 21:34
Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI Beşiktaş - Mainz 05 maçı CANLI 21:10
Hatayspor'dan tatsız prova! Hatayspor'dan tatsız prova! 19:44
Mahrez City'de kaldı! Mahrez City'de kaldı! 19:32
Daha Eski
Bordo-mavili futbolcular barbekü partisinde buluştu! Bordo-mavili futbolcular barbekü partisinde buluştu! 19:14
Rumen kaleci Kayserispor'a veda etti! Rumen kaleci Kayserispor'a veda etti! 18:56
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! 18:38
Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! 17:35
Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta? 17:20
Eriksen Premier Lig devinde! Eriksen Premier Lig devinde! 17:10