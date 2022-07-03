Haberler Magazin HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR? Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filmi oyuncuları kim? Film nerede ve ne zaman çekildi?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR? Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filmi oyuncuları kim? Film nerede ve ne zaman çekildi?

2017 yapımı Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Beyazperdede gösterime girmesinin ardından televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan filmin detayları filmseverlerin gündeminde yer aldı. Peki, yönetmen koltuğuna F. Gary Gray'in oturduğu Hızlı ve Öfkeli 8 filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 11:16 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 11:40
HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR? Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filmi oyuncuları kim? Film nerede ve ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin özeti ve detayları haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dominic Toretto eşi Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı hayatına normal bir şekilde devam ederken; gizemli bir kadın olan Cipher'ın Dominic'i kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklemesiyle, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınav karşı karşıya kalır.

Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılının Ocak ayında, Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı.

Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı ve Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da devam etti.

Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te sürrerken Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere planlandı.

Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta tamamlandı.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI

  • Vin Diesel – Dominic Toretto
  • Michelle Rodriguez – Letty Ortiz
  • Dwayne Johnson – Luke Hobbs
  • Tyrese Gibson – Roman Pearce
  • Ludacris – Tej Parker
  • Kurt Russell – Frank Petty
  • Jason Statham – Deckard Shaw
  • Charlize Theron – Cipher
  • Elsa Pataky – Elena Neves
  • Nathalie Emmanuel – Ramsey
  • Tego Calderon – Tego Leo
  • Don Omar – Rico Santos
  • Helen Mirren
  • Kristofer Hivju
  • Scott Eastwood

DİĞER
Neymar'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Sözleşme otomatikmen uzadı
Şehir Hatları Vapuru'nun Karaköy İskelesi'ne çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Kaza güvenlik kamerasında
Menajerinden flaş hamle! Belotti F.Bahçe'ye
G.Saray'a transferde zorlu rakip! İtalyanlar duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef 2022 2. bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
MasterChef Türkiye başladı! İlk bölümde neler oldu?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, DGS tercihi nasıl yapılır? - ÖSYM DGS 2022 SONUÇ EKRANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kriz var! Transferinde asıl sorun ne? Kriz var! Transferinde asıl sorun ne? 11:04
G.Saray'a transferde zorlu rakip! İtalyanlar duyurdu G.Saray'a transferde zorlu rakip! İtalyanlar duyurdu 10:19
G.Saray'da Vikinf fırtınası! O rakama bitecek G.Saray'da Vikinf fırtınası! O rakama bitecek 10:18
GS YOUTUBE CANLI İZLE GS YOUTUBE CANLI İZLE 09:58
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? 09:47
Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı ne zaman? Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı ne zaman? 09:38
Daha Eski
"Nerede o milyonlar?" Bir bir isim verdi "Nerede o milyonlar?" Bir bir isim verdi 09:35
🏐FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? 🏐FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? 08:41
Trezeguet İstanbul'a ayak bastı Trezeguet İstanbul'a ayak bastı 01:37
Bir günde 12 madalya Bir günde 12 madalya 01:34
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:26
Fenerbahçe hız kesmedi Fenerbahçe hız kesmedi 01:23