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MasterChef Türkiye yeni sezon ilk bölümde neler oldu? MasterChef'te büyük heyecan

Survivor'un sona ermesinin ardından merakla beklenen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'de yemek tarifleri ve kaliteli sunumlar ile nefes kesen bir sezon sevenlerini bekliyor. Peki MasterChef yeni sezon ilk bölümde neler oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:00
MasterChef Türkiye yeni sezon ilk bölümde neler oldu? MasterChef'te büyük heyecan

MasterChef Türkiye yakında yeniden ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yemek tarifleri ve kaliteli sunumlar ile nefes kesen bir sezon sevenlerini bekliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de ilk bölümde neler oldu? Jüri üyeleri kimler?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLADI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 1 Temmuz Cuma günü başladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?
MasterChef Türkiye yeni sezonunda jüri üyeleri belli oldu. Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) jüride yer aldı.

İLK BÖLÜMDE NE OLDU?
MasterChef Türkiye'nin ilk bölümünde yarışmacılar kendilerine verilen süre içinde yemekleri hazırlamak için ter döktü. Yarışmacılar, yaptıkları yemeklerle bir sonraki tura yükselmek için yarıştı.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
1 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundadır ve 90 kilo ağırlığındadır. Henüz 12 yaşında mutfak ile tanışmıştır. İnsan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Ünlü gurme dergisinde Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
1971 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Kadiköy'de çocukluğu ve gençliği geçmiştir. Üniversite'de Turizm ve Otelcilik okumuştur. Annesinin restoranında aşçılığını geliştirmiştir. ABD ve İngiltere'de de kısa süreli olarak bulunan Somer Şef, Avustralya'daki restoranlar grubunda 17 restoranın yöneticiliğini yapmıştır.

DANILO ZANNA KİMDİR?
15 Nisan 1982 yılında İtalya Toskana'da dünyaya gelmiştir. Ailesinde birçok şef bulunan Danilo Zanna çocukluktan beri zamanının büyük çoğunluğunu mutfakta geçirmektedi. Gastronomi okumuştur. Aileden gelen aşçılık bilgisini aldığı eğitim ve çok ünlü İtalyan şeflerle çalışarak pekiştiren Zanna, zamanla İtalyan mutfağında oldukça uzmanlaşan bir şef haline gelmiştir.

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