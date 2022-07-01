Haberler Magazin MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR? MasterChef jürileri kim? MasterChef ilk bölüm izle...

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR? MasterChef jürileri kim? MasterChef ilk bölüm izle...

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef yeniden ekranlara gelecek. Survivor All Star'ın sonra ermesinin hemen ardından MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. MasterChef Türkiye'nin detayları merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye'de jüride kimler var?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 12:40
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR? MasterChef jürileri kim? MasterChef ilk bölüm izle...

MasterChef Türkiye yakında yeniden ekranlara gelecek. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yemek tarifleri ve kaliteli sunumlar ile nefes kesn bir sezon sevenlerini bekliyor. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Jüri üyeleri kimler?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef, 1 Temmuz Cuma günü yayınlanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye yeni sezonunda jüri üyeleri belli oldu. Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) jüride yer alacak.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundadır ve 90 kilo ağırlığındadır. Henüz 12 yaşında mutfak ile tanışmıştır. İnsan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır. Ünlü gurme dergisinde Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Kadiköy'de çocukluğu ve gençliği geçmiştir. Üniversite'de Turizm ve Otelcilik okumuştur. Annesinin restoranında aşçılığını geliştirmiştir. ABD ve İngiltere'de de kısa süreli olarak bulunan Somer Şef, Avustralya'daki restoranlar grubunda 17 restoranın yöneticiliğini yapmıştır.

DANILO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında İtalya Toskana'da dünyaya gelmiştir. Ailesinde birçok şef bulunan Danilo Zanna çocukluktan beri zamanının büyük çoğunluğunu mutfakta geçirmektedi. Gastronomi okumuştur. Aileden gelen aşçılık bilgisini aldığı eğitim ve çok ünlü İtalyan şeflerle çalışarak pekiştiren Zanna, zamanla İtalyan mutfağında oldukça uzmanlaşan bir şef haline gelmiştir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan yılın bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor...
Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama: Rastgele bir ölüm değil!
Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu!
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!
SURVIVOR YARI FİNALİSTLER KİMLER?
TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU
ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Zamlı asgari ücret ne zaman yatırılacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer hedefi boşa çıktı! Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer hedefi boşa çıktı! 12:03
Fırtına'ya İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Fırtına'ya İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! 11:54
Süper Lig devi transferi bitirdi! Süper Lig devi transferi bitirdi! 11:26
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 11:05
Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta? 10:57
Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! 10:43
Daha Eski
Ezeli rakipler milli yıldızın peşinde! Ezeli rakipler milli yıldızın peşinde! 10:38
Mete Gazoz altın madalya maçına çıkıyor! Mete Gazoz altın madalya maçına çıkıyor! 10:29
F.Bahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! F.Bahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! 10:10
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? 09:35
Transferinde yeni gelişme! Bonservisi... Transferinde yeni gelişme! Bonservisi... 09:30
Jesus F.Bahçe'ye transferi içeriden yaptı! Jesus F.Bahçe'ye transferi içeriden yaptı! 09:14