Haberler Magazin TOMRİS (THE LEGEND OF TOMIRIS) FİLMİNİN KONUSU NE? Tomris filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TOMRİS (THE LEGEND OF TOMIRIS) FİLMİNİN KONUSU NE? Tomris filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Akan Satayev'in üstlendiği 2019 yapımı Tomris filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Tomris filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 15:30
TOMRİS (THE LEGEND OF TOMIRIS) FİLMİNİN KONUSU NE? Tomris filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Tomris filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tomris filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı dram ve aksiyon filmi Tomris detayları haberimizde...

TOMRİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını, Türk ve dünya tarihine yazdırır.

TOMRİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Almira Tursın: Tomiris
  • Gassan Mesud
  • Aizhan Lighg: Sardana
  • Ilez Badurgov: Vardan
  • Adil Akhmetov: Argun
  • Eduardo Minett
  • Yerkebulan Daiyrov: Kharasp
  • Ayan Utebergen
  • Asylkhan Tolypov
  • Murat Bisembin
  • Berik Aitzhanov
  • Azamat Satybaldy
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