TOMRİS (THE LEGEND OF TOMIRIS) FİLMİNİN KONUSU NE? Tomris filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Tomris filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tomris filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı dram ve aksiyon filmi Tomris detayları haberimizde...

TOMRİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını, Türk ve dünya tarihine yazdırır.