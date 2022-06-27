SURVIVOR KİM ELENDİ? 27 Haziran Survivor kim veda etti? 3. dokunulmazlık oyunu...

Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olmak için kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2022'nin yeni bölümünde hangi yarışmacının eleneceği, hangisinin bireysel dokunulmazlığı kazandığı araştırılmaya başladı. İşte 27 Haziran Survivor'da dokunulmazlık ve elenen isim hakkında tüm detaylar...

SURVIVOR ALL STAR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Survivor All Star 147. yeni bölümde bireysek dokunulmazlığı kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 147. yeni bölümde haftanın elenen ismi belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR 2022 KALAN YARIŞMACILAR