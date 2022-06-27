SURVIVOR KİM ELENDİ? 27 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümü büyük heyecana sahne oldu. İşte 27 Haziran Survivor'da dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanına dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 147. yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan 3. isim Ayşe Yüksel oldu.

SURVIVOR ALL STAR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu. 2. aday Hikmet Tuğsuz olarak belirlendi. 3. eleme adayı ise yapılan konsey sonucu Adem Kılıçcı oldu.

SURVIVOR KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da adaya veda eden isim Hikmet Tuğsuz oldu.