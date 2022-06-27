SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 27 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olmak için kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2022'nin yeni bölümü büyük heyecana sahne oldu. İşte 27 Haziran Survivor'da dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanına dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 147. yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan 3. isim Ayşe Yüksel oldu.

SURVIVOR ALL STAR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı olurken, bireysel dokunulmazlığın sahibi Batuhan Karacakaya olmuştu.

SURVIVOR ALL STAR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da 2. bireysel dokunulmazlığı yine Batuhan kazanmış ve haftanın 2. eleme adayı Hikmet Tuğsuz olmuştu.

SURVIVOR ALL STAR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı az sonra haberimizde yer alacak.