Haberler Magazin KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN KONUSU NE? Kalpazan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN KONUSU NE? Kalpazan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Philip Martin'in üstlendiği 2014 yapımı Kalpazan filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, gerilim sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Kalpazan filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:33
KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN KONUSU NE? Kalpazan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kalpazan filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kalpazan filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı dram ve gerilim filmi Kalpazan detayları haberimizde...

KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar. Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter, babasının ve oğlunun da yardımlarıyla bu zorlu işin peşine düşer.

KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • John Travolta: Raymond J. Cutter
  • Christopher Plummer: Joseph Cutter
  • Tye Sheridan: Will Cutter
  • Jennifer Ehle: Kim
  • Anson Mount: Keegan
  • Abigail Spencer: Agent Paisley
  • Richard D'Ovidio
  • Marcus Thomas: Carl
  • Travis Aaron Wade: Detective Devlin
  • Lyndon Smith: Melanie
  • Owen Burke
  • Jim Ford: Male Bartender

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