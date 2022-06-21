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ELVIS FİLMİ | Elvis filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Elvis filmi yönetmeni kim?

Baz Luhrmann'ın yönetmeniliğini üstlendiği Elvis filmi 24 Haziran'da vizyona girecek. Filmin başrolünde Austin Butler yer alıyor. Tom Hanks ve Olivia DeJonge filmin bir diğer önemli oyuncuları olarak göze çarpıyor. Efsane müzisyen Elvis Presley'in hayatını konu alan Müzikal/Dram türündeki film ile ilgili tüm detayları sizler için derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 13:06
ELVIS FİLMİ | Elvis filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Elvis filmi yönetmeni kim?

Elvis Presley'in yaşamını konu alan Elvis filmi merakla bekleniyor. 24 Haziran'da çıkacak olan filmin oyuncu kadrosu, konusu, yönetmeni ve senaristi merak ediliyor. Peki, Elvis filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Elvis filmi yönetmeni kim?

ELVİS FİLMİNİN KONUSU NE?

Elvis filmi, Elvis Presley hakkında biyografik müzikal drama filmidir. Filmde Elvis Presley'in hayatının bilinmeyen tarafları, keşfedilişi anlatılıyor.

ELVIS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Austin Butler: Elvis Presley
  • Tom Hanks: Tom Parker
  • Olivia DeJonge: Priscilla Presley
  • Dacre Montgomery: Steve Binder
  • Maggie Gyllenhaal
  • Kodi Smit-McPhee: Jimmie Rodgers
  • Natasha Bassett: Dixie Locke
  • Luke Bracey: Jerry Schilling
  • Alton Mason: Little Richard
  • Yola: Sister Rosetta Tharpe
  • Rufus Sewell
  • Xavier Samuel: Scotty Moore
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