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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor.Survivor yeni bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' gibi soruların yanıtlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Survivor yeni bölümüne dair tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:55
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Merakla beklenen 2. dokunulmazlık oyunu 20 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçecek yarışmada heyecan doruğa çıktı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ayşe oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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