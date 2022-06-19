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Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu nişanlandı mı? Özge Gürel...

Ünlü dizi oyucusu Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı. Evde yapılan nişanda tuzlu kahve ikramı gündem oldu. Çift sosyal medyada trend olurken, Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu nişanlandı mı? Özge Gürel kimdir?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:00
Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu nişanlandı mı? Özge Gürel...

Kiraz Mevsimi dizisinde beraber rol alan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararı aldı. Çift nişanlandı ve nişan fotoğrafları gündem oldu. Serkan Çayoğlu'nun tuzlu kahve içerken görüntüsü gündem oldu.

7 yıldır birlikte olan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu aile arasında ve evde düzenlenen tören ile nişanlandı. Çiftin kıyafetleri ve doğal paylaşımları trend oldu.

Ünlü Çift yakında dünya evine girecek. Düğün İtalya'da yapılacak.

SERKAN ÇAYOĞLU'NDAN NİŞAN PAYLAŞIMI!

Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı.

ÖZGE GÜREL'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Güzel oyuncu Özge Gürel ise nişan fotoğraflarını paylaştı ve duygusal bir mesaj paylaştı. Özge Gürel, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk manken ve oyuncudur. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nde alan Serkan Çayoğlu Ekonomi bölümü mezunudur. Serkan Çayoğlu, Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi, Hayatımın Aşkı, Halka ve Yeni Hayat gibi dizilerde rol aldı.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncudur. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü mezunudur. Kızım Nerede, Huzur Sokağı, Muhteşem Yüzyıl, Medcezir, Kiraz Mevsimi, Yıldızlar Şahidim, Dolunay, Börü, Bay Yanlış gibi dizilerde rol almıştır.

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