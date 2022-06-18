SURVIVOR KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

Survivor yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşanacak ve haftanın 3. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Survivor'un sıkı takipçileri şimdi, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' sorularının cevabını merak ediliyor. İşte Survivor 2022 yeni bölüme dair merak edilenler ve adaya veda eden o isim...

18 HAZİRAN SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde adaya veda eden yarışmacı belli olacak ve yayınlanacak yeni bölümün ardından Ada'dan giden yarışmacı haberimizde yer alacak.

HAFTANIN BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlığını Batuhan, ikinci dokunulmazlığını ise Adem kazandı.

SURVIVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR ELEME ADAYI OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Berkan olurken; ikinci eleme adayı Ogeday olarak belirlendi. 18 Haziran günü oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından 3. eleme adayı da belirlenecek ve belirlenen üç isimden biri adaya veda edecek.

SURVIVOR'DA SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR: