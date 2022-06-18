Haberler Magazin SURVIVOR KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

SURVIVOR KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

Televizyon ekranlarının sevilen yarışmalarından Survivor'da sona yaklaştıkça artan rekabet devam ederken bir eleme heyecanı daha yaşanacak ve bir isim daha adaya veda edecek. Yeni bölümde 3.eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim açıklanacak. Survivor'un sıkı takipçileri şimdi, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' soruları gündemde yerini aldı. İşte Survivor 2022 18 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölüme dair merak edilenler ve adaya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:30
SURVIVOR KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

Survivor yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşanacak ve haftanın 3. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Survivor'un sıkı takipçileri şimdi, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' sorularının cevabını merak ediliyor. İşte Survivor 2022 yeni bölüme dair merak edilenler ve adaya veda eden o isim...

18 HAZİRAN SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde adaya veda eden yarışmacı belli olacak ve yayınlanacak yeni bölümün ardından Ada'dan giden yarışmacı haberimizde yer alacak.

HAFTANIN BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlığını Batuhan, ikinci dokunulmazlığını ise Adem kazandı.

SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU

SURVIVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR ELEME ADAYI OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Berkan olurken; ikinci eleme adayı Ogeday olarak belirlendi. 18 Haziran günü oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından 3. eleme adayı da belirlenecek ve belirlenen üç isimden biri adaya veda edecek.

BERKAN KARABULUT KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU

SURVIVOR'DA SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR:

  • Batuhan
  • Adem
  • Ogeday
  • Hikmet
  • Nagihan
  • Nisa
  • Ayşe
  • Berkan

DİĞER
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya üç yıllık ilişkisine nokta koydu! Özgü Kaya'dan flaş ihanet açıklaması!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan YKS'ye giren öğrencilere ve ailelerine çay-simit ikramı
Kanarya’da 4 transfer birden yolda!
Jorge Jesus'tan öğrencilerine övgü dolu sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE?
EL HAMRA SARAYI NEREDE?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Özbek ve Timur'u kabul etti Başkan Erdoğan Özbek ve Timur'u kabul etti 17:19
Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..." Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..." 17:18
Dursun Özbek teknik direktör için tarih verdi! Dursun Özbek teknik direktör için tarih verdi! 16:45
Jorge Jesus'tan öğrencilerine övgü dolu sözler! Jorge Jesus'tan öğrencilerine övgü dolu sözler! 16:42
Arsenal Nketiah'ın sözleşmesini uzattı Arsenal Nketiah'ın sözleşmesini uzattı 16:31
Fenerbahçe'ye Marcelo transferinde kötü haber! Milan... Fenerbahçe'ye Marcelo transferinde kötü haber! Milan... 16:20
Daha Eski
G.Saray'a sürpriz teknik direktör adayı! Buruk ve Rose derken... G.Saray'a sürpriz teknik direktör adayı! Buruk ve Rose derken... 16:06
Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! 15:30
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 14:58
Fırtına Halil için yeniden devrede! Takas teklifi... Fırtına Halil için yeniden devrede! Takas teklifi... 14:42
Simge Aköz imzayı attı! Simge Aköz imzayı attı! 14:03
🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? 🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? 13:48