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SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? | 17 Haziran Cuma günü Survivor All Star'da 2. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de sona yaklaştıkça artan rekabetle birlikte, oynanan her oyunda heyecan doruğa çıkmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmayı yakından takip edenler, '17 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığını kim kazandı, kim eleme adayı oldu? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?' sorularının cevabını araştırıyor. Tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 23:22 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 00:30
SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? | 17 Haziran Cuma günü Survivor All Star'da 2. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da bireysel oyunlarla devam eden heyecan izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor'da dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını ve haftanın 2. eleme adayının kim olduğunu araştırmayı sürdürüyor. İşte Survivor 2022'de 17 Haziran Cuma günü oynanan oyunlara ait detaylar...

17 HAZİRAN BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın 2. dokunulmazlığını Adem kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ise Batuhan kazanmıştı. .

17 HAZİRAN HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan Adem, haftanın ikinci eleme adayını Ogeday olarak belirledi.

SURVIVOR'DA SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR:

  • Batuhan
  • Adem
  • Ogeday
  • Hikmet
  • Nagihan
  • Nisa
  • Ayşe
  • Berkan
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