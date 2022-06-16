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UZAYDAN GELEN FIRTINA (GEOSTORM) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Dean Devlin'in üstlendiği 2017 yapımı Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Uzaydan Gelen Fırtına filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:51
UZAYDAN GELEN FIRTINA (GEOSTORM) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı aksiyon filmi Uzaydan Gelen Fırtınadetayları haberimizde...

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak birşeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Gerard Butler
  • Abbie Cornish
  • Jim Sturgess
  • Ed Harris
  • Andy García
  • Alexandra Maria Lara
  • Eugenio Derbez
  • Robert Sheehan
  • Talitha Bateman
  • Daniel Wu
  • Amr Waked
  • Zazie Beetz
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