SURVIVOR KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

Survivor yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşanacak ve 3. ve 3. eleme adaylarının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim belli oldu. Survivor'un sıkı takipçileri şimdi, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' sorularının cevabını merak ediyor. İşte Survivor 2022 134. bölüme dair merak edilenler ve adaya veda eden isim...

SURVIVOR'DA 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Nisa, ikinci eleme adayı ise Atakan olmuştu. Haftanın 3. ve 4. eleme adayları ise Ogeday ile Hikmet oldu.

14 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden isim, yapılan oylama sonucu Atakan oldu.









ÜNLÜLER:

Adem

Ayşe

Batuhan

Hikmet

Nagihan

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