MİNYONLAR 2: GRU’NUN YÜKSELİŞİ (MINIONS: THE RISE OF GRU) | Minyonlar 2 filminin konusu ne? Yönetmeni kim?

Animasyon filmleri sevenlerin listesinde en üst sıralarda Minyonlar filmi yer almaktadır. Minyonlar eğlenceli anlatımıyla küçük büyük herkesin beğenisini toplamıştı. Minyonlar 2 filminin fragmanı yayınlandı ve birçok kişi bu habere oldukça sevindi.

MİNYONLAR 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Stuart, Kevin ve Bob muzlarını süper marketten alamamıştır ve bu durum onları çok kızdırmıştır. Ekip bu duruma çözüm bulmak için Beyaz Saray'a doğru yola çıkar Durumu şikayet etmek için Beyaz Saray'a geldiklerinde ise kendilerini kapının önünde bulurlar. Kovuldukları için şaşkın ve bir o kadar da sinirli olan ekip, hükümetten intikam almaya karar verir. Bu maceralarında onlara Gru da eşlik edecektir.

MİNYONLAR 2 FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val, Minyonlar 2: Gru'nun yükselişi filminin yönetmenliğini üstleniyor. Filmin senaryosunu Matthew Fogel ve Matthew Fogel yazmıştır.