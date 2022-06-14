Haberler Magazin SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

Televizyon ekranlarının sevilen yarışmalarından Survivor'da sonra yaklaştıkça artan rekabet devam ederken bir eleme heyecanı daha yaşanacak ve bir isim daha adaya veda edecek. Yeni bölümde 3. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim açıklanacak... Survivor'un sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' soruları gündemde yerini aldı. Survivor 2022 134. bölüme dair merak edilenler haberimizde....

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 13:58 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 14:00
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 14 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star 134. bölümde adaya veda eden isim...

Survivor yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşanacak ve 3. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim açıklanacak. Survivor'un sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' sorularının cevabı haber detaylarında yer alacak...

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Nisa oldu ve ikinci eleme adayı ise Atakan olarak belirlendi. 14 Haziran Salı günü toplanacak konseyde haftanın 3. eleme adayının da belli olmasının ardından, potadaki 3 isimden biri adaya veda edecek.

14 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden isim bu akşam yayınlanacak yeni bölümün akabinde belli olacak ve adadan giden yarışmacıya dair detaylar haberimizde yer alacak.

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ÜNLÜLER:

  • Adem
  • Ayşe
  • Batuhan
  • Hikmet
  • Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

  • Atakan
  • Berkan
  • Ogeday
  • Nisa

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