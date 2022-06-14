SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 14 Haziran Survivor 3. eleme adayı belli oldu!

Survivor yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşanacak. Survivor'da haftanın 3. ve son eleme adayı da belirlendi. Adaya veda edecek isim ise merakla bekleniyor. Survivor'ın sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' sorularına eevap aranıyor.

SURVIVOR'DA 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Nisa, ikinci eleme adayı ise Atakan olmuştu. Haftanın 3. ve 4. eleme adayları ise Berkan ile Ogeday oldu.

14 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER:

Adem

Ayşe

Batuhan

Hikmet

Nagihan

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