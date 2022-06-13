Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu yarışmanın sıkı takipçileriyle buluştu. Peki, 13 Haziran Pazartesi günü Survivor 133. yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı hangi yarışmacı olacak? İşte Survivor yeni bölümün detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 23:22
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2022'nin 133. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Peki, 13 Haziran Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın 2. eleme adayı kim olacak? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR ALL STAR 2022 HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER:

  • Adem
  • Ayşe
  • Batuhan
  • Hikmet
  • Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

  • Atakan
  • Berkan
  • Ogeday
  • Nisa
DİĞER
Son dakika Süper Lig haberleri: Karagümrük’e imza atan Andrea Pirlo ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Süper Lig’de yıla damga vuracak…
Son dakika: Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
F.Bahçe'de transfer operasyonu!
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?
Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kim?
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret zammı için Başkan Erdoğan'dan açıklama
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Steam'den ücretsiz oyun hamlesi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Kasapoğlu'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik mesajı! Bakan Kasapoğlu'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik mesajı! 23:04
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik 22:59
Şampiyon Fenerbahçe Beko! Şampiyon Fenerbahçe Beko! 22:29
Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! 22:09
Kasapoğlu'ndan Sümeyye ve Sevilay'a tebrik Kasapoğlu'ndan Sümeyye ve Sevilay'a tebrik 21:08
Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI 20:23
Daha Eski
Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi 19:32
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 18:29
Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! 18:22
Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! 18:18
Avcı'dan Uğurcan açıklaması! Avcı'dan Uğurcan açıklaması! 18:06
Ağaoğlu'dan yabancı sayısı açıklaması! Ağaoğlu'dan yabancı sayısı açıklaması! 17:52