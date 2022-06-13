APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Apex: Ölüm Adası filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Apex: Ölüm Adası filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı aksiyon filmi Apex: Ölüm Adasıdetayları haberimizde...

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?