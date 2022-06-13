Haberler Magazin APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Edward Drake'in üstlendiği 2021 yapımı Centilmen (The Gentlemen) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Centilmen (The Gentlemen) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:30
APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Apex: Ölüm Adası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Apex: Ölüm Adası filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Apex: Ölüm Adası filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı aksiyon filmi Apex: Ölüm Adasıdetayları haberimizde...

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Bruce Willis
  • Neal McDonough
  • Lochlyn Munro
  • Alexia Fast
  • Megan Peta Hill
  • Corey Large
  • Trevor Gretzky
  • Eric Buarque
DİĞER
Tuğba Özerk sapığıyla uğraşıyor
Nesli tükenmekte olan siyah kuğu Türkiye'de 2018'den sonra ikinci kez görüldü! Adres: Antalya Serik
F.Bahçe'de transfer operasyonu!
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?
Centilmen (The Gentlemen) filminin oyuncuları kim?
Steam'den ücretsiz oyun hamlesi!
GÜZEL KARPUZ NASIL SEÇİLİR?
AUZEF 2022 bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kulüpler Birliği toplantısı başladı! Kulüpler Birliği toplantısı başladı! 16:58
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu! 16:47
Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? 16:27
Trabzonspor'dan yıldız isme yeşil ışık! Abdullah Avcı istedi Trabzonspor'dan yıldız isme yeşil ışık! Abdullah Avcı istedi 16:21
Chiellini MLS'e resmen transfer oldu! Chiellini MLS'e resmen transfer oldu! 15:41
FIFA'dan tarihi karar! FIFA'dan tarihi karar! 15:10
Daha Eski
G.Saray'da mazbata töreni yarın yapılacak G.Saray'da mazbata töreni yarın yapılacak 15:03
Hulk'tan olay yaratan şut! Sosyal medyayı salladı Hulk'tan olay yaratan şut! Sosyal medyayı salladı 14:43
Honduras - Kanada maçı saat kaçta? Honduras - Kanada maçı saat kaçta? 14:17
Lincoln'ün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Lincoln'ün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 14:04
Fenerbahçe'nin Arda Güler planı! Transfer... Fenerbahçe'nin Arda Güler planı! Transfer... 14:00
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? 13:57