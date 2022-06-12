SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 12 Haziran Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 132. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

11 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye son veda eden isim Anıl oldu.