SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Haziran Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Merakla beklenen 1. dokunulmazlık oyunu 12 Haziran Çarşamba günü izleyicilerle buluştu.

Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. Yarışmada ayrıca yeni takımlar ve takım kaptanları da belli oldu.

İşte Survivor 132. yeni bölüme dair merak edilenler....

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı gerçekleştirilen konseyin ardından netleşti. Gönüllüler takımından Nisa haftanın birinci eleme adayı oldu.



YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

ÜNLÜLER:

Adem

Ayşe

Batuhan

Hikmet

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Atakan

Berkan

Ogeday

Nisa