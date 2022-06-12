Haberler Magazin ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği 2017 yapımı Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 17:00
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı aksiyon filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş detayları haberimizde...

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter, kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan Peter, bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'in aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'in kendini gösterme fırsatı çıkacak ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Zendaya
  • Laura Harrier
  • Marisa Tomei
  • Tony Revolori
  • Jacob Batalon
  • Tyne Daly
  • Jon Favreau
  • Abraham Attah
  • Michael Mando
  • Jennifer Connelly
  • Angourie Rice

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