Haberler Magazin SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 11 Haziran Survivor All Star 131. bölümde eleme adayları kim oldu, iletişim oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 11 Haziran Survivor All Star 131. bölümde eleme adayları kim oldu, iletişim oyununu kim kazandı?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışmalarından Survivor'da eleme heyecanı yaşanacak ve bir isim daha adaya veda edecek. Yeni bölümde 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim açıklanacak..Survivor'un sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' soruları gündemde yerini aldı. İşte Survivor 2022 131. bölüme dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:30
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 11 Haziran Survivor All Star 131. bölümde eleme adayları kim oldu, iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor 2022'nin yeni bölümünde eleme heyecanı ekrana gelecek ve yarışmanın şampiyonu olmak için yarışan başarılı isimlerden biri daha adaya veda edecek. Peki, haftanın eleme adayları kim oldu, adaya hangi isim veda etti? İşte 11 Haziran Cumartesi Survivor All Star 2022'ye dair merak edilenler...

11 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye veda eden isim bu akşam yayınlanacak yeni bölümün akabinde belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

11 HAZİRAN İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eleme öncesi oynanan iletişim oyununu kazanan takım, Survivor All Star yeni bölümle birlikte belli olacak ve oyunun kazananı haberimizde yer alacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe olmuştu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Batuhan oldu. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı Anıl olurken; 4. eleme adayı Hikmet olarak belirlendi.

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