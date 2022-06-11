Survivor kim elendi? 11 Haziran Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor 2022'nin yeni bölümünde eleme ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın şampiyonu olmak için yarışan başarılı isimlerden biri daha adaya veda etti. Öte yandan iletişim oyununda kazanan takım belli oldu.



Peki haftanın eleme adayları kim oldu, adaya hangi isim veda etti? İletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte 11 Haziran Cumartesi Survivor All Star 2022'ye dair merak edilenler...

11 HAZİRAN İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eleme öncesi oynanan iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

11 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye veda eden isim Anıl oldu.