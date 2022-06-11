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Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte 11 Haziran iletişim oyununu kazanan takım

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni bölümde 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim açıklanacak. Öte yandan Survivor'da iletişim oyunu oynandı ve kazanan takım belli oldu. Survivor'un sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' 'Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?' soruları gündemde yerini aldı. İşte Survivor 2022 131. bölüme dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 00:00
Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte 11 Haziran iletişim oyununu kazanan takım

Survivor 2022'nin yeni bölümünde eleme ve iletişim oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın şampiyonu olmak için yarışan başarılı isimlerden biri daha adaya veda edecek. Öte yandan iletişim oyununda kazanan takım belli oldu. Peki haftanın eleme adayları kim oldu, adaya hangi isim veda etti? İletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte 11 Haziran Cumartesi Survivor All Star 2022'ye dair merak edilenler...

11 HAZİRAN İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Eleme öncesi oynanan iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

11 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2022'ye veda eden isim ise az sonra haberimizde yer alacak.

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