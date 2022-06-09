SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 2. eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Haziran Perşembe günü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

9 HAZİRAN SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe olmuştu. İkinci eleme adayı ise yapılan ada konseyinin ardından Batuhan olarak belirlendi.