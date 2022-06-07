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SURVIVOR KİM ELENDİ? 7 HAZİRAN SURVIVOR KİM GİTTİ?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Dokunulmazlık oyunu heyecanı yerini eleme ve konseye bırakacak. 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim ortaya çıkacak. Survivor'un sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor 2022'de adaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 10:37 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 11:00
SURVIVOR KİM ELENDİ? 7 HAZİRAN SURVIVOR KİM GİTTİ?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyunu 6 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı.Kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Anıl haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da eleme adayları belli oldu. 1. eleme adayı Hikmet, 2. eleme adayı Evrim, 3. eleme adayı Nisa ve 4. eleme adayı Anıl oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

7 Haziran 2022 Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde elenecek isim ortaya çıkacak. Elenen isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Anıl

Batuhan

Nisa

Evrim

MAVİ TAKIM

Nagihan

Ayşe

Atakan

Berkan

Ogeday

Hikmet

DİĞER
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