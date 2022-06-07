SURVIVOR KİM ELENDİ? 7 HAZİRAN SURVIVOR KİM GİTTİ?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyunu 6 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı.Kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Anıl haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da eleme adayları belli oldu. 1. eleme adayı Hikmet, 2. eleme adayı Evrim, 3. eleme adayı Nisa ve 4. eleme adayı Anıl oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

7 Haziran 2022 Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde elenecek isim ortaya çıkacak. Elenen isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Anıl

Batuhan

Nisa

Evrim

MAVİ TAKIM

Nagihan

Ayşe

Atakan

Berkan

Ogeday

Hikmet