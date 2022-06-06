SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyunu 6 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak. Büyük bir rekabet içinde geçecek yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 126. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan