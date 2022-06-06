Haberler Magazin SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıkacak. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?' sorgulamalarını sürdürürken; 6 Haziran Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 4. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:41
SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyunu 6 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak. Büyük bir rekabet içinde geçecek yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 126. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan

DİĞER
Avusturya Danimarka maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Avusturya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Hande Soral'ın doğum anı ağlattı doktoru tüm süreci anlattı: "Hiçbir şey kolay olmuyor, dile kolay tam 16 saat..."
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminin konusu nedir?
Ölümün Kıyısında filminin konusu ne?
SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR? | Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sinek ısırığı nasıl önlenir? Evde doğal yöntemlerle sinek ısırıklarına son!
Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?
KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zehra ve Ebrar turunvaya damga vurdu! Zehra ve Ebrar turunvaya damga vurdu! 16:24
Brezilya Japonya'yı Neymar'la devirdi Brezilya Japonya'yı Neymar'la devirdi 15:56
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı 15:46
Arda Güler'e dünya devi talip oldu! Arda Güler'e dünya devi talip oldu! 15:30
40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 15:22
Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! 15:07
Daha Eski
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 15:02
Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler 15:00
Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! 14:38
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler 14:20
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:04
Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? 13:57