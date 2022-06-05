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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | 5 Haziran Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de heyecan her geçen bölüm daha da artıyor. Survivor'ın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım devam ederken; yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda araştırmayı sürdürüyor. İşte 5 Haziran 2022 Survivor 125. bölüme dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 17:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | 5 Haziran Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 5 Haziran Pazar günü izleyicilerle buluşacak. Dokunulmazlığın sahibi olmak için mücadele edecek yarışmacılar, eleme potasına aday göndermemek kozlarını paylaşacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? İşte detaylar...

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de bu haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler olurken; haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan ekip ise Gönüllüler olmuştu.

5 Haziran akşamı yayınlanacak yeni bölümü kazanan takım, yayınlanacak yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'ın 5 Haziran akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle birlikte, haftanın 3. eleme adayı belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Hikmet olurken haftanın ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Evrim olarak belirlendi.

SURVIVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

ÜNLÜLER:

  • Adem
  • Batuhan
  • Evrim
  • Nisa
  • Anıl

GÖNÜLLÜLER:

  • Berkan
  • Atakan
  • Hikmet
  • Ayşe
  • Ogeday
  • Nagihan
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