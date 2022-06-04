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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı.

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda araştırıyor. 4 Haziran 2022 Survivor yeni bölümde yaşananlara dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 23:27
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı.

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 4 Haziran Cumartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabete sahne olan yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 124. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak ise Hikmet'i belirlemişti.

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan ekip ise Gönüllüler oldu. Eleme adayını ise az sonra haberimizde bulabilirsiniz...

SURVIVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan

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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
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