Haberler Magazin SURVIVOR 4 HAZİRAN CUMARTESİ | Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor'da en son kim elendi?

SURVIVOR 4 HAZİRAN CUMARTESİ | Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor'da en son kim elendi?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 124. yeni bölümde heyecan dorukta. Survivor All Star fragmanı ve yeni bölümde oynanacak yarışma merak konusu oldu. Peki, Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor'da en son kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 17:30
SURVIVOR 4 HAZİRAN CUMARTESİ | Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor'da en son kim elendi?

Survivor 2022'de heyecan dorukta. Finale yaklaştıkça rekabet ve gerilim artıyor. Survivor'da 4 Haziran Cumartesi oynanacak oyun ve 124. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 4 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak olan 124. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanması bekleniyor. Detaylar haberimizde yer alacak.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı

- Adem
- Batuhan
- Anıl
- Evrim
- Nisa

Yeni Gönüllüler takımı

- Nagihan
- Ayşe
- Atakan
- Ogeday
- Berkan
- Hikmet

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