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Barcelonalı Gerard Pique ve dünyaca ünlü pop star Shakira ayrıldı! Sebebi...

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique ile dünyaca ünlü pop star Shakira, ayrıldı. İspanyol Mundo Deportivo, Pique - Shakira aşkının bitmesinin sebebini duyurdu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 16:46
Barcelonalı Gerard Pique ve dünyaca ünlü pop star Shakira ayrıldı! Sebebi...

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında çift Ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

NELER OLMUŞTU?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

Haberde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilmişti. Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu kaydedilmişti.

"GAVI'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ VAR" SOSYAL MEDYA YALANI

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira'yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi'nin annesi olduğu ileri sürüldü. Fakat böyle bir iddia İspanyol basınında yer almıyor.

20 YAŞLARINDA SARIŞIN BİR ETKİNLİK HOSTESİ

Sosyal medyada Gavi'nin annesinin olduğu iddiası ortaya atılırken işin aslı bambaşka çıktı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.

SHAKIRA ÇOCUKLARIYLA IBIZA'YA GİDİNCE...

Shakira'nın Mayıs ayında İbiza'ya Pique olmadan iki kez çocukları ve arkadaşları ile gittiğini ve aldatma olayının da geçen ay ortaya çıktığı vurgulanmıştı.


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