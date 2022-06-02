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SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU? Survivor’da kim hangi takımda? İşte Survivor'da yeni takımlar

Survivor'da heyecan dorukta... Yarışmada sonlara doğru yaklaştıkça gerilim ve heyecan artıyor. Yayınlanan yeni bölümde adada yeni takımlar oluşturuldu. Survivor'un yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler arama motorlarında, Survivor 2022, Survivor yeni takımlar, Survivor kim hangi takımda?, Survivor konsey gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki, Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star 2 Haziran kim hangi takımda oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 23:31
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU? Survivor’da kim hangi takımda? İşte Survivor'da yeni takımlar

Survivor All Star 2022'nin 2 Haziran Perşembe günü izleyicilerle buluştuğu yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yeni takımların belirlenmesiyle büyük bir rekabet yaşanan yarışmada heyecan doruğa çıktı. Peki Survivor'da yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte tüm ayrıntılar...

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununun sahibi Ünlüler oldu.

SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?
Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da yarışmacı sayısı git gide azalırken, adada yeni takımlar kurulacak. Survivor'da haftanın eleme adayları ünlülerden seçilmişti. Eleme adayları olan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın seyirci oylaması sonuçları belirlendi. Adaya son veda eden isim Sema oldu.

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