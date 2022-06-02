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SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? Survivor'da kim hangi takımda?

Survivor'da heyecan dorukta... Yarışmada sonlara doğru yaklaştıkça gerilim ve heyecan artıyor. Adada yeni takımlar oluşturulacak. Survivor'un yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler arama motorlarında, Survivor 2022, Survivor yeni takımlar, Survivor kim hangi takımda?, Survivor konsey gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki, Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star 2 Haziran kim hangi takımda olacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 17:00
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? Survivor'da kim hangi takımda?

Survivor All Star 2022'nin 2 Haziran Perşembe günü izleyicilerle buluşacağı yeni bölümünde eleme heyeacanı yaşanacak. Büyük bir rekabet yaşanan yarışmada heyecan doruğa çıkarken yeni takımlar heyecan ile bekleniyor.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

Ada'da heyecan dorukta. Survivor 2022'de yeni takımlar belli olacak. Yarışmacıların yeni takımları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?

Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da yarışmacı sayısı git gide azalırken, adada yeni takımlar kurulacak. Survivor'da haftanın eleme adayları ünlülerden seçilmişti. Eleme adayları olan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın seyirci oylaması sonuçları belirlendi. Adaya son veda eden isim Sema oldu.

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