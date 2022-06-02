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KİMLİKSİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kimliksiz (Unknown) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğuna oturduğu Kimliksiz (Unknown) filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2011 yapımı Kimliksiz (Unknown) filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 17:00
KİMLİKSİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kimliksiz (Unknown) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Kimliksiz (Unknown) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kimliksiz filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 1995 yapımı aksiyon filmi Kimliksiz detayları haberimizde...

KİMLİKSİZ (UNKNOWN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir konferans için geldiği Berlin'de bir trafik kazası geçiren Dr. Martin Harris, kendine geldiğinde, karısının kendisini tanımadığına şahit olur. Daha da kötüsü, kendisinin yerine başkasının geçmiş olduğunu öğrenir. Kimseyi gerçek Martin Harris olduğuna inandıramayan adam, kendini tehlikeli bir komplonun içinde bulur. Bu yabancı ülkede takip edildiğini de fark edince, bu durumdan kurtulmak için en son hatırladıklarını kullanarak kaza yaptığı kişiye ulaşır. Ancak derine indikçe asıl kimliğine dair önemli detaylara ulaşacak ve ne kadar ileri gidebileceğine kendisi bile şaşıracaktır.

KİMLİKSİZ (UNKNOWN) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
  • Frank Langella
  • Sebastian Koch
  • Clint Dyer
  • Diane Kruger
  • Liam Neeson
  • January Jones
  • Aidan Quinn
  • Bruno Ganz
  • Stipe Erceg
  • Karl Markovics
  • Fritz Roth
  • Mido Hamada
  • Hilary Kennedy
  • Adnan Maral
  • Vladimir Pavic
  • Petra Schmidt-schaller
  • Sebastian Stielke
  • Rainer Sellien
  • Sanny Van Heteren
  • Michael Baral
  • Wolfgang Stegemann
  • Torsten Michaelis
  • Rainer Bock
  • Heike Hanold-Lynch
  • Olivier Schneider
  • Eva Löbau
  • Katharina Blaschke
  • Charlie Gardner
  • Annabelle Mandeng
  • Peter Becker
  • Kida Khodr Ramadan
  • Karla Trippel
  • Janina Flieger
  • Hendrik Maaß
  • Petra Hartung
  • Helen Wiebensohn
  • Merle Wiebensohn
  • Ricardo Dürner
  • Marlon Putzke
  • Herbert Olschok
  • Matthias Weidenhöfer
  • Oliver Stolz
  • Oliver Lange

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