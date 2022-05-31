SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor 4. eleme adayı belli oldu mu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

31 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise yine Ünlüler takımından Ayşe oldu. Haftanın 3. eleme adayı ise Ünlüler takımından Sema oldu. 4. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa