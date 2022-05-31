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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor 4. eleme adayı belli oldu mu?

Survivor All Star'da heyecan yine doruğa çıktı... 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Survivor 4. eleme adayı belli oldu mu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

31 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise yine Ünlüler takımından Ayşe oldu. Haftanın 3. eleme adayı ise Ünlüler takımından Sema oldu. 4. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
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