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SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 30 Mayıs 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan yine doruğa çıktı... 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:30
SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 30 Mayıs 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesecek. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

30 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise yine Ünlüler takımından Ayşe oldu. 3. eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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