SURVIVOR FUTBOL MAÇI | Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

Survivo All Star 2022'de heyecan dorukta. Survivor'un sıkı takipçileri 117. bölüm fragmanıyla birlikte merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları aralarında futbol maçı yapacak. Peki, Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçının kazananı belli olunca haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa