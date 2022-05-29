Haberler Magazin SURVIVOR FUTBOL MAÇI | Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

SURVIVOR FUTBOL MAÇI | Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor'un 117. bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar arasında futbol müsabakası oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, Survivor yeni bölüm, Survivor izle, Survivor futbol maçı, Survivor Yunanistan, Survivor Türkiye gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:30
SURVIVOR FUTBOL MAÇI | Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

Survivo All Star 2022'de heyecan dorukta. Survivor'un sıkı takipçileri 117. bölüm fragmanıyla birlikte merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları aralarında futbol maçı yapacak. Peki, Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçının kazananı belli olunca haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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