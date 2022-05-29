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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Mayıs Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan yine doruğa çıktı... 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:15
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Mayıs Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

29 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise yine Ünlüler takımından Ayşe oldu.

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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