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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu

Survivor All Star'da heyecan dorukta... 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 22:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesecek. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet oyunlara da yansıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

29 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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