Survivor futbol maçını kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da Türk - Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyunu nefesleri kesecek. Yarışmada sonlara yaklaştıkça artan rekabet, tüm oyunlarda artarak devam ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Türk - Yunan futbol maçını hangi takım kazandı? 28 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...



Survivor All Star'da futbol maçı heyecanı yaşanacak. Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu karma maç, kıran kırana mücadelelere sahne olacak.

Ödülün açıklanmasının ardından yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından verilecek ödül ve kazanan takım haberimizde yer alacak.