Haberler Magazin Survivor futbol maçını kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da Türk - Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor futbol maçını kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da Türk - Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı ekranlara gelecek. 28 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde Türk - Yunan yarışmacılar karma bir takım oluşturarak maç yapacak. Survivor'ın sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 28 Mayıs futbol maçını hangi takım kazandı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Survivor yeni bölümde oynanacak ödül oyununa dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:40
Survivor futbol maçını kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da Türk - Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyunu nefesleri kesecek. Yarışmada sonlara yaklaştıkça artan rekabet, tüm oyunlarda artarak devam ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Türk - Yunan futbol maçını hangi takım kazandı? 28 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Survivor All Star'da futbol maçı heyecanı yaşanacak. Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu karma maç, kıran kırana mücadelelere sahne olacak.

Ödülün açıklanmasının ardından yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından verilecek ödül ve kazanan takım haberimizde yer alacak.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: PSG'de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Olağan Genel Kurul'da kavga çıktı
F.Bahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor
Menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
28 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı!
Türkiye'de o ilçede ufo iddiası! Görüntüleri telefona kaydetti
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mane transferinde kriz! Müller'den olay tepki Mane transferinde kriz! Müller'den olay tepki 12:45
Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman? Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman? 12:14
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! 11:22
İlk muhtemel rakibi belli oldu! İşte detaylar İlk muhtemel rakibi belli oldu! İşte detaylar 11:20
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 10:56
F.Bahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor F.Bahçe'de golcü taarruzu! Süper forvet geliyor 10:40
Daha Eski
Melbourne City-Western United maçı ne zaman? Melbourne City-Western United maçı ne zaman? 10:38
En iyiler arasında gösterildi! İşte o isimler En iyiler arasında gösterildi! İşte o isimler 09:51
Menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... Menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... 09:46
Kartal Süper Lig'in başarılı ismini gündeme aldı! Kartal Süper Lig'in başarılı ismini gündeme aldı! 08:24
Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam 07:54
Bardakcı'dan vazgeçmiyor Bardakcı'dan vazgeçmiyor 06:31