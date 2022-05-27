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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 27 Mayıs Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan dorukta... 27 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölüm, Survivor iletişim ödülü' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:18
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 27 Mayıs Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim ödülünü kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

27 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı oldu.

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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